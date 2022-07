Elezioni, domenica 'Il punto di vista di Follini': "Vantaggio centrodestra? Vedremo"

"In queste ore il centrodestra si compiace e contempla dall'alto dei suoi sondaggi le rovine della maggioranza che ha così faticosamente accompagnato il cammino di Mario Draghi in tutti questi mesi. Quei sondaggi gli assegnano diversi punti di vantaggio e agli osservatori più sbrigativi danno quasi l’idea che il rebus elettorale sia stato già risolto. O quantomeno avviato a soluzione. Può essere. Ma non è detto. Affatto". Lo scrive Marco Follini nel suo 'Punto di vista' che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito.