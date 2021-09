Elezioni in Canada e Russia per il rinnovo della leadership. Il Partito liberale del premier canadese Justin Trudeau ha vinto le elezioni anticipate, secondo le proiezioni di Cbc e Ctv News. Sarebbe in testa, secondo gli ultimi dati, con 156 dei 338 seggi della Camera dei Comuni, al di sotto della soglia della maggioranza (170). I conservatori sarebbero a 121. In Russia il partito di Putin avrebbe raggiunto quasi il 50%.