Elezioni in Cile, vince Boric

Il neoeletto presidente del Cile, Gabriel Boric, si è impegnato a dare il meglio di sé per essere all'altezza della sfida che lo attende: in un colloquio video con il capo dello stato uscente, Sebastian Pinera, trasmesso dai media, il vincitore delle elezioni ha promesso di guidare il Paese da "presidente di tutti i cileni".

"E' un onore per me poter parlare con lei e in questo modo potermi rivolgere a tutti i cileni che ci stanno ascoltando, e voglio che lei sappia, e che lo sappia la gente, che darò il meglio di me per essere all'altezza di questa enorme sfida", ha detto Boric al suo predecessore.

"Il nostro Paese dà il meglio di sé quando è unito davanti alle grandi sfide" ha sottolineato, e "questa sarà la mia linea di azione". Il 35enne candidato della sinistra radicale ed ex leader studentesco Boric ha conquistato al ballottaggio di ieri il 56% dei voti contro il 44% circa del rivale, il candidato dell'estrema destra José Antonio Kast.