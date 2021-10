Elezioni in Italia, 1.157 comuni al voto

Elezioni in Italia, cala il sipario sulla campagna elettorale: domenica 3 ottobre e lunedì 4 saranno infatti 1.157 comuni ad andare al voto per eleggere sindaci e consiglio comunale. Voto anche in Calabria per la Regione e nei collegi Siena-Arezzo e Roma-Primavalle per le suppletive della Camera. Circa 12 milioni gli italiani chiamati alle urne.

Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.