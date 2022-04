Elezioni nel weekend in Ungheria e Serbia per la leadership e il rinnovo dei rispettivi parlamenti. Il premier ungherese Viktor Orban, vincitore per il quarto mandato consecutivo, ha rivendicato di aver vinto "contro tutti". Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha rivendicato una larga vittoria al primo turno delle presidenziali di domenica 4 aprile: secondo mandato per lui senza passare dal ballottaggio.