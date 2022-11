Elezioni Israele, Netanyahu in testa

La coalizione dell'ex premier in vantaggio con almeno 61 seggi. Grande exploit di Sionismo religioso

Sono 61 i seggi della Knesset conquistati dalla coalizione dell'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu nelle elezioni legislative. Lo riportano gli exit poll citati da Channel 12, mentre per l'emittente Kan i seggi sarebbero 62 per l'ex premier. Sono invece 55 (o 54 per Kan) i seggi che, sempre secondo gli exit poll, andrebbero alla coalizione uscente del premier Yair Lapid. Infine quattro seggi sarebbero stati conquistati dalla sinistra Hadash-Tall.

Grande exploit per la formazione di estrema destra Sionismo religioso di Bezalel Smotrich che avrebbe conquistato 14 seggi alla Knesset secondo Channel 12 e Channel 13. Il Jerusalem Post segnala che si tratta di un ''aumento significato rispetto agli anni precedenti''. Nelle elezioni del 2021 aveva conquistato sei seggi al Parlamento israeliano.

A urne chiuse, come riferisce la Commissione elettorale, si è registrata l'affluenza più alta dal 1999.

''Bibi è tornato'', ''Bibi è il re di Israele'', alcuni degli slogan intonati da una folla festante di sostenitori di Netanyahu, scesi per le strade a festeggiare la vittoria elettorale del leader del Likud. ''Abbiamo vinto!'', urlano i manifestanti abbracciandosi tra loro, come riporta il Times of Israel.