Elezioni, Kortunov: "Cremlino oggi non ha sostenitori forti a Roma"

"Non credo" che a Mosca "ci siano aspettative che l'Italia possa cambiare radicalmente il suo atteggiamento nei confronti della Russia. Tuttavia, penso che le speranze del Cremlino siano che il nuovo governo, a differenza di quello Draghi che ha posto l'accento su temi esteri, possa essere costretto a concentrarsi principalmente sull'agenda interna". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Andrey Kortunov, direttore generale del Russian International Affairs Council, commentando il voto del mese prossimo in Italia.

Se il nuovo governo ammorbidirà la posizione italiana nei confronti della Russia, "è difficile dirlo. Personalmente penso che l'Italia sarà in linea con la posizione europea", prosegue Kortunov, dicendosi certo però che la crisi ucraina "scomparirà gradualmente dalle prime pagine perché non è possibile mantenere l'attenzione pubblica su una singola crisi per un periodo di tempo indefinito".

L'analista sostiene che in questo momento, a differenza del 2014 - anno della prima invasione russa dell'Ucraina - "il Cremlino non possa contare su nessun sostenitore potente a Roma". Otto anni fa invece, spiega, "la leadership russa godeva della simpatia di forze piuttosto potenti in Italia. Prendete per esempio Berlusconi e la sua squadra. Erano favorevoli alla Russia", mentre "oggi vediamo che Berlusconi ha cambiato idea. O almeno non è così comprensivo con Putin come una volta".

Ma la situazione per la Russia cambierà dopo il 25 settembre? Kortunov non ne è sicuro. "Si spera che questa situazione non duri per sempre e che questa crisi si risolva in un modo o in un altro" e "mi auguro che i rapporti, almeno tra le società dei due Paesi, tornino alla normalità", replica.

A proposito dell'omicidio a Mosca di Darya Dugina, la figlia dell'ideologo Alexander Dugin, ritenuto vicino al presidente russo, Vladimir Putin, Kortunov si dice "sorpreso se questo incidente si rivelasse l'unico e l'ultimo. Penso che non possiamo escludere altri attacchi, sicuramente la Russia è vulnerabile", rimarca, evidenziando che un militante proveniente dall'Ucraina oggi ha "alte possibilità di entrare in Russia e magari partecipare a un attacco terroristico", ma "in termini di ciò che tali azioni possano ottenere, sono un po' più dubbioso".

"Ritengo sia difficile immaginare che l'opinione pubblica russa cambi il suo approccio nei confronti del conflitto a causa degli attacchi terroristici all'interno della Russia - dichiara - Al contrario, penso che il Cremlino cercherà di trarne vantaggio unendo in qualche modo la società attorno alla sua leadership e usando anche questo deplorevole atto di violenza per la propria informazione".

Sulla guerra in Ucraina, l'analista ritiene "difficile immaginare che la leadership russa possa prendere in considerazione la ritirata dalla Crimea" perché ciò "rappresenterebbe una sconfitta strategica per il presidente Putin ed i suoi sodali. Penso che nel caso in cui ci sia una reale preoccupazione che l'Ucraina possa tentare di riconquistare la Crimea, la Russia potrebbe prendere in considerazione una sorta di escalation".

In Russia "nessuno sa" quali sono "i piani specifici della leadership" relativamente al conflitto. "Ad un certo punto ho pensato che il Donbass fosse l'obiettivo principale, ma in questo momento non ne sono sicuro perché sembra che le regioni meridionali dell'Ucraina, che ora sono sotto il controllo delle forze armate russe, vengano incorporate nel territorio russo. E, naturalmente, questo è un 'game changer' ", conclude Kortunov, secondo l'unico che conosce i dettagli dell'offensiva è Putin, "ma non è molto loquace su questo tema".