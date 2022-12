Elezioni Lazio, appello di Bonelli a Conte: "Rifletta su alleanza con centrosinistra"

"In Lombardia si sta realizzando un'intesa tra M5S e alleanza di centrosinistra, questo è auspicabile che accada anche nel Lazio. Mi sento quindi di rivolgere un invito a Giuseppe Conte a riflettere in questa direzione. Per due motivi: primo, perché il M5S è in maggioranza al governo della Regione Lazio con due assessori e quindi sarebbe auspicabile continuare questa azione di governo; secondo, perché altrimenti consegneremmo alla destra la regione, una destra che da tempo dice di voler smantellare il sistema dei parchi del Lazio. Quindi, l'invito che faccio a Conte è di andare in questa direzione perché non possiamo permetterci di consegnare questa regione così importante alla destra". Così all'AdnKronos Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell'alleanza Verdi-Sinistra.

Proprio oggi, il M5S ha avviato la consultazione in rete per le elezioni regionali in Lombardia per decidere se correre soli o in coalizione con il centrosinistra ("ovviamente con maggiori chance di poter battere il centrodestra e voltare pagina", ha dichiarato Conte), scatenando la reazione di Toninelli ("Io dico no all'accordo con il Pd", ha subito ribattuto via social). E arriva anche la replica di Bonelli: "Invece quando Toninelli faceva il ministro dei trasporti e stava con la Lega andava bene? Quando chiudevano i porti andava bene? Cerchiamo di essere seri e responsabili, a pagare non possono essere i cittadini del Lazio".