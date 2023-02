Giornata di silenzio elettorale in vista del voto per scegliere i nuovi governatori di Lazio e Lombardia e per il rinnovo dei consigli regionali. Si vota domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 15.00. Sarà possibile avvalersi del voto disgiunto: si potrà barrare, cioè, anche una lista non collegata al candidato presidente che si è scelto di votare.