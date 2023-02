Elezioni Lazio, Rocca: "Cinghiali? Se si devono abbattere si farà"

Il candidato per il centrodestra alla Regione: "C'è un tema di sicurezza, stradale, sui rifiuti, sanitaria e agricola. Ma deve essere extrema ratio"

I cinghiali a Roma? "Bisogna intervenire, ci deve pensare la forestale ma è un argomento da prendere di petto. C’è un tema di sicurezza, stradale, sui rifiuti, sicurezza sanitaria e agricola, e per risolvere questo tema urgente farò tutto quello che potrò. Sono molto laico: se si devono abbattere si abbatteranno, lo dico a rischio di perdere qualche voto, ovvio che l’abbattimento deve essere l’extrema ratio, si troveranno poi modi per fare ripopolamento altrove". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato per il centrodestra alla Regione Lazio Francesco Rocca.