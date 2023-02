Elezioni Lombardia 2023, Pregliasco: "Bella corsa ma speravo in risultato migliore"

Il virologo candidato con una lista civica di Majorino: "Il voto premia il governo Meloni non Fontana, occorre recuperare la partecipazione civica e riportare i cittadini a votare"

"Direi che è stata una bella corsa, ho avuto l'occasione di conoscere tante persone, girare nei mercati e confrontarmi su tanti temi. Speravo obiettivamente in un risultato migliore". Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, candidato in una lista civica di Majorino, commenta la mancata elezione al Consiglio regionale della Lombardia.

"Le elezioni regionali sono sicuramente le più difficili insieme alla comunali perché devi portare i cittadini a scrivere il tuo nome in cabina - aggiunge - Sono comunque contento della mia prova in una lista civica indipendente senza l'appoggio di strutture di partito".

Sulla riconferma del presidente Fontana, il virologo ha una sua idea. "Quello che ha giocato in questa vittoria sono i partiti, c'è stata un'onda del Governo guidato dalla Meloni che ha premiato Fontana". E ora l'ex candidato Pregliasco che farà? "Tornerò al mio lavoro - risponde il virologo dell'università Statale di Milano - ma voglio continuare a impegnarmi per far tornare i cittadini al voto. E' la partecipazione civica che occorre recuperare".