Elezioni, M5S in ritardo, la folla aspetta Conte sulle note di ‘Friday I’m in love’ - Video

Bandiere colorate, musica, striscioni e magliette. La folla in piazza SS. Apostoli aspetta così il suo leader Giuseppe Conte e gli altri esponenti del partito, ballando, oltre ai Queen, Aretha Franklin, Amy Winehouse e Battisti, sulle note di ‘Friday I’m in Love’ di The Cure. Applausi di incoraggiamento per l’inizio della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Movimento, che ancora non è cominciata ed è un po’ in ritardo rispetto all’orario stabilito. Tra gli altri, spicca uno striscione con la scritta “Rivoluzione Gentile”, dove campeggia la faccia di Conte.