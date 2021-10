Il presidente di Forza Italia ha votato nel seggio della scuola di via Fratelli Ruffini

Il presidente di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha votato a Milano nel seggio della scuola di via Fratelli Ruffini per le elezioni amministrative 2021. Presente al seggio anche l‘amico e presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. "Sto bene, assolutamente sì", ha detto Berlusconi al suo arrivo accolto da una schiera di giornalisti e telecamere.