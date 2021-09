Elezioni Milano, Salvini: "Più sicurezza, Sala? E' fermo"

Per Milano, prossima alle elezioni, servirebbe "più sicurezza, un po' più di controllo e più ordine". Parola del leader della Lega Matteo Salvini, che attacca il sindaco uscente Beppe Sala, definito "totalmente fermo, seduto, svogliato, litigioso. Abbiamo - dice - un'idea diversa di città".

Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.