Elezioni, Paita: "Non ci servono consigli di Bettini, campo largo decisamente da escludere"

"Mi fa davvero sorridere che il Pd, che ha perso evidentemente il governo della regione Lazio, pensi al Terzo Polo anziché riconoscere la sconfitta. Ricordo nettamente la sbronza di Bettini per Conte, gli slogan del Pd all’epoca della crisi di governo, lo definivano il punto di riferimento dei progressisti. Quindi ecco, con tutto il rispetto dovuto, il Terzo Polo non ha bisogno dei consigli di Goffredo Bettini". Così risponde all'Adnkronos Raffaella Paita, Iv, capo gruppo del Terzo Polo in Senato.

"Fra l’altro, anche mettendo insieme il fantomatico campo largo, la destra avrebbe vinto. E poi, tenere insieme una forza riformista e liberale con una populista come il M5s sarebbe una presa in giro per gli elettori. Vorrebbe dire coalizzarsi per impedire alla destra di vincere - rimarca la senatrice di Italia Viva - Noi invece vogliamo presentarci con un progetto politico chiaro, non una coalizione tenuta insieme con la colla. Per noi qualunque ipotesi di campo largo è assolutamente da escludere". (di Roberta Lanzara)