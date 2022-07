Elezioni politiche 2022, Dieni: "Rischio ingerenze Russia e altri preoccupa"

"Dalle nostre interlocuzioni, avute in questi mesi, c'è la preoccupazione che ci possa essere un'ingerenza russa o di altre potenze nelle varie campagne elettorali". Lo afferma all'Adnkronos la deputata M5S e vicepresidente del Copasir, Federica Dieni, sul rischio di possibili ingerenze straniere e disinformazione sulle elezioni. Un tema del quale il Copasir si è occupato anche nel corso delle missioni svolte a Washington e a Bruxelles.

"Non mi sorprenderebbe - sottolinea Dieni - se false informazioni venissero messe in giro ad arte tramite canali particolari. Tutto ciò va ovviamente monitorato, ma non sarebbe strano se si verificasse". "Il tema non è solo italiano", spiega inoltre Dieni sottolineando che la questione è emersa anche "rispetto alla Francia come abbiamo letto da ricostruzioni giornalistiche".