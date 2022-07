Elezioni politiche 2022 e scuola, l'appello dei presidi

A settembre inizia la scuola e già si dovrà chiudere per le elezioni politiche la cui data è stata fissata per il 25 giugno 2022. "Lo chiediamo da tempo e sarebbe ora di non usare più le scuole per i seggi elettorali". Così Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. "Dovremo iniziare un anno di uscita finalmente dalla pandemia - continua Giannelli - e interrompere le lezioni dopo pochi giorni perché ci sono le elezioni, sicuramente non è un bel segnale".

"Dunque mi rivolgo agli Enti locali e al ministero dell'Interno affinché si trovi una soluzione a questo annoso problema", ha concluso Giannelli.