"Uno dei più rilevanti editori italiani come Antonio Angelucci correrà alle Politiche del 25 settembre per la Lega. Confermata anche l’intera squadra che ha rappresentato il partito al governo uscente: saranno ricandidati ministri, viceministro, sottosegretari. Via libera anche a vicesegretari della Lega e capigruppo". Lo fa sapere la Lega.