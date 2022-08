Elezioni politiche 2022, Letta: "Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio"

"Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio". Così Enrico Letta a Rtl 102.5 spiegando che il nome del premier dipenderà dal peso dei partiti e questo si vedrà solo dopo il voto alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Quanto al M5S e alle elezioni regionali in Sicilia, "io penso che la delusione Conte l'abbia data soprattutto ai siciliani che hanno partecipato alle primarie. Per motivi incomprensibili si è tradito il patto con i cittadini che hanno votato alle primarie. Penso che ci sia una parola tradita e penso che questo sia un danno". "C'è un levantinismo nella nostra politica che mi preoccupa, per me paga la parola data" ha detto Letta.

Riguardo a Carlo Calenda, quella della vicenda con il leader di Azione è "una pagina voltata. Oggi coalizione che comprende Più Europa che stava con Azione. E' una pagina completamente voltata. Guardo avanti" ha affermato il leader dem.