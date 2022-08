Elezioni politiche 2022, Polverini fuori da liste Forza Italia

"Care elettrici e cari elettori, il venticinque settembre non troverete il mio nome nelle liste elettorali di Forza Italia; ho declinato, infatti, la proposta di una candidatura al Senato che sarebbe stata di pura testimonianza". Lo scrive Renata Polverini, deputata di Forza Italia, in un post su Facebook. "Questo per rispetto della Regione che ho avuto l'onore di rappresentare e dello stesso partito che, con Berlusconi in prima linea, mi aveva sostenuto in quella difficile battaglia nonostante la singolare vicenda della lista non presentata. Non ne faccio un caso personale considerato che moltissimi colleghi, ancor più meritevoli di me, non sono stati presi in considerazione in virtù di una logica che francamente sfugge".

"Il rammarico maggiore - avverte l'ex governatore - riguarda l'impossibilità di proseguire alcuni percorsi legislativi sui quali mi ero molto spesa: penso alle iniziative per la tutela del lavoro, a quelle per le libertà individuali, per le quali mi sono sempre battuta, votando coerentemente alla Camera, fino a quelle dell'integrazione che mi hanno vista coautrice della legge sullo ius-scholae che stava per vedere finalmente la luce dopo difficili mediazioni per le quali mi ero molto impegnata insieme al collega Carlo Sarro e con il supporto del capogruppo Paolo Barelli. Non dico addio alla politica, ovviamente, e colgo l'occasione, anzi, per ringraziare e rassicurare i tanti militanti e amici che da ieri mi tempestano di telefonate e messaggi dimostrandomi affetto e stima: le battaglie si possono fare anche fuori del Parlamento al quale non è detto si debba restare a tutti i costi aggrappati".