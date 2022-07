Elezioni politiche 2022, Renzi: "Pronto a correre da solo"

Italia Viva è pronta a correre da sola alle elezioni politiche 2022 in caso di veti. Lo annuncia al 'Corsera' Matteo Renzi che spiega: ''Se sono pronto a correre da solo? Sì. Al momento questa è l'ipotesi più probabile. E anche quella che trovo più affascinante. Se prevale l'intelligenza politica e si costruisce una coalizione vera, ci siamo ma se ciascuno vuole tenere le sue bandierine e pensa di poterci abbindolare con due seggi o tenerci fuori con un veto, beh, non ci conoscono''. Possibile veto di Letta su Iv? ''Se c'è un veto politico su di noi, ne prendiamo atto. E dopo le elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte. Se il veto di Letta è legato all'astio per le vicende del 2014, non possiamo farci niente''.