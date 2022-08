Elezioni politiche 2022, Salvini a Di Maio: "Io rispondo solo agli italiani"

"Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente, solo i cittadini Italiani. Io rispondo solo a loro e difendo solo l’interesse nazionale. E tu? Hai forse paura del loro giudizio? Dai, male che vada trovi un navigator che ti dà una mano. Viva la Libertà!". Così Matteo Salvini replica via Twitter a Luigi Di Maio che in un'intervista a Repubblica ha parlato di "ombre" russe che "gravitano sul nostro Paese e toccano istituzioni, partiti, dirigenti politici. Anche la campagna elettorale è inquinata". "La Lega ha un patto con Russia unita e, se la Destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin" ha detto Di Maio.

Durante un comizio a Barletta Salvini è poi tornato a parlare del Pnrr. "Mi son ricordato che esiste Boccia perché ne ho letto oggi sui giornali, non lo votano nemmeno i suoi... I fondi del Pnrr noi vogliamo e ci impegniamo - dove governa la Lega i soldi si spendono e si spendono bene - affinché tutti quei miliardi destinati al Sud arrivino effettivamente al Sud e vengano spesi per il Sud, non per gli amici degli amici. Spesso non c'è un problema di soldi, ma il problema è che i fondi finiscono in Regione e spariscono o finiscono agli amici degli amici o ai comuni del colore giusto o a quelli con la tessera dei sindacati giusti" ha affermato il leader della Lega.

Quanto al reddito di cittadinanza "noi siamo per lasciarlo a chi non può lavorare - minorenni, disabili, anziani pensionati - ma se qualcuno prende dei soldi pubblici da 2-3 anni e rifiuta il posto di lavoro deve perdere qualsiasi privilegio. Questo è per rispetto a chi si è alzato questa mattina alle 6 per venire in spiaggia a lavorare. Il lavoro è sacro".