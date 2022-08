Elezioni politiche, botta e risposta Calenda-Di Maio

"Al di là di ogni altra considerazione razionale, patti contraddittori etc il sollievo fisico di non dover pensare a Di Maio come alleato vale da solo il 30% dei collegi di coalizione a cui abbiamo rinunciato". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlo Calenda. A stretto giro la risposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: ''Carlo, il sollievo è reciproco. Continua a spargere odio e rancore, la cosa ti viene bene. Hai scelto di schierarti dalla parte di chi ha fatto cadere il governo Draghi, ne prendiamo atto. Ma basta lezioni di coerenza. P.S. saluta Renzi''.