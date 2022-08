Elezioni politiche, Iwobi fuori da liste: Lega non lo ricandida

Il senatore del Carroccio Toni Iwobi fuori dalle liste della Lega in vista delle prossime elezioni politiche 2022. Ad annunciarlo su Twitter è lo stesso capogruppo della Lega Salvini Premier nella III Commissione Affari Esteri. "Amici - scriveva nella giornata di ieri -, dopo 4 anni e mezzo intensi e dopo un’esperienza vissuta con l’orgoglio di servire l’Italia, ho manifestato al movimento la disponibilità per un secondo mandato. Tuttavia, in data odierna mi è stato comunicato che non sarò ricandidato alle prossime Elezioni Politiche", le parole del senatore.

"La Lega, di cui faccio parte da 28 anni, ha compiuto le sue scelte sulle candidature, e ne prendo atto. Non sempre l’impegno politico è riconosciuto come dovrebbe. Sono comunque orgoglioso di aver mantenuto la fedeltà e la coerenza politica durante il mandato", ha continuato Iwobi in una serie di tweet successivi in cui il senatore ringrazia "tutti coloro che in questi anni ho avuto modo di conoscere e collaborare a tutti livelli locali e internazionali, ringrazio tutti i colleghi parlamentari di tutti i partiti con i quali ho condiviso questa esperienza e ringrazio tutti voi per il vostro supporto". E ancora: "Grazie di cuore ai miei collaboratori di sempre con i quali ho condiviso moltissimi progetti e vedute. Grazie immensamente a mia moglie, i miei figli e nipoti: insieme abbiamo contribuito a riscrivere la storia del nostro Paese", conclude Iwobi.