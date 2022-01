Elezioni Portogallo, per socialisti di Costa maggioranza assoluta

I socialisti del premier Antonio Costa hanno ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni generali che si sono svolte ieri in Portogallo, conquistando 117 seggi sui 230 del Parlamento contro i 108 vinti nelle elezioni del 2019. Un risultato a sopresa per il partito di centrosinistra, che nei sondaggi aveva perso consensi, ma che ora permette a Costa di rigovernare con un mandato forte. Forte l'affluenza al voto.

''Maggioranza assoluta non significa potere assoluto. Non significa governare da soli. E' una maggiore responsabilità e significa governare con e per tutti i portoghesi'', ha detto Costa nel discorso della vittoria. I socialdemocratici di centrodestra sono stati i secondi più votati, mentre l'estrema destra Chega è la terza forza parlamentare.