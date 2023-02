Elezioni regionali 2023 Lazio e Lombardia, urne aperte fino alle 15

Urne aperte fino alle 15 per le elezioni regionali 2023 Lazio e Lombardia. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. Sono 9.254 le sezioni per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 le sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni. In totale sono circa 12 milioni gli elettori chiamati al voto nelle due regioni.

I dati dell'affluenza confermano un forte calo della partecipazione. Alle 23 di ieri, domenica 12 febbraio, aveva votato per le regionali in Lombardia il 31,78% degli aventi diritto, meno della metà rispetto al 73,1% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un'unica giornata e insieme alle elezioni politiche.

Nel Lazio alle 23 aveva votato il 26,28% degli aventi diritto, un dato di molto inferiore al 66,5% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un'unica giornata e insieme alle elezioni politiche.

Lazio e Lombardia sono al voto per "elezioni importanti: spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta che si deve fare per regioni così strategiche per la nazione. Quindi, andate a votare", ha detto il premier Giorgia Meloni risponde ai cronisti arrivando al seggio all'Istituto Bachelet, al quartiere Torrino di Roma.

"Un augurio di buon voto ai cittadini del Lazio e della Lombardia che si stanno recando alle urne. Oggi (ieri, ndr) sarà possibile votare fino alle 23, domani (oggi, ndr) dalle 7 alle 15. Ricordate: con soli 5 minuti del vostro tempo potrete scegliere i prossimi 5 anni della vostra Regione. Votare fa la differenza, sempre", aveva scritto sui social.