Elezioni regionali 2023 Lombardia, Fontana: "Vittoria di squadra"

"Credo che il risultato sia stato abbastanza chiaro e abbia ribadito la scelta dei cittadini lombardi a favore della mia persona e, soprattutto, a favore della proposta del centrodestra". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato i risultati non ancora definitivi delle elezioni regionali, che lo vedono nettamente in testa. "Si è trattato sicuramente di una vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa, con tanta determinazione. Una vittoria che è andata a toccare tutti i territori", ha detto Fontana, che ha sottolineato anche "il grande dialogo che si è avuto con tutti i componenti di questa grande Regione. Una vittoria che ha sottolineato la concretezza dell'attività che abbiamo portato avanti in questi anni".

Il presidente della Lombardia si è detto anche "molto soddisfatto del fatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di affrontare anche i momenti difficili e complicati, dando sempre una risposta che ha affondato le sue ragioni nel cercare di aiutare, di essere vicini alla gente e di dare delle risposte concrete".

"Il nostro modo di essere in questi cinque anni è stato quello di voler essere sempre d’accordo su tutto e di condividere le grandi scelte" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Così continueremo a essere. Non c’è mai stato un partito che ha imposto il proprio punto di vista e quindi continueremo seguendo questo modo di comportarci" sottolinea, rispondendo a chi gli chiedeva come il risultato di Fratelli d'Italia cambierà gli equilibri in giunta.

"Non abbiamo ancora iniziato a discutere di questi problemi, ne parleremo quando ci ritroveremo. Non si sanno ancora i voti concreti delle singole liste, lo valuteremo a bocce ferme" risponde Fontana a chi gli chiedeva se Fratelli d’Italia avrà la vicepresidenza e se Guido Bertolaso sarà confermato all'assessorato al welfare.

"Adesso si inizia già a guardare al futuro. Ci sono sicuramente tante nubi. Noi vogliamo cercare di affrontarlo con la stessa determinazione che abbiamo avuto in questi cinque anni" dice. "Dobbiamo continuare a fare in modo che la nostra regione, che è e continuerà a essere un punto di riferimento per l'Italia e per l'Europa, possa affrontare queste difficoltà e possa superarle con lo stesso impegno e con la stessa volontà con cui siamo riusciti ad andare avanti fino a ora", ha aggiunto Fontana, assicurando che “l’impegno che abbiamo dimostrato in questi anni non verrà meno, anzi verrà aumentato e sono convinto che riusciremo a mantenere la regione nel ruolo che le compete”.