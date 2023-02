Elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia per eleggere i Governatori e i consigli regionali. I seggi si sono aperti dalle ore 7.00. Oggi si vota fino alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Al voto sono chiamati oltre 12,8 milioni di cittadini, quasi 4,8 milioni nel Lazio e 8 milioni in Lombardia.