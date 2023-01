Elezioni regionali Lazio 2023, D'Amato firma la candidatura

"Oggi ho ufficialmente sottoscritto la mia candidatura a presidente della Regione Lazio". Lo scrive su Facebook Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio.

"Mi impegnerò con la stessa forza e passione che ho messo nel contrasto alla pandemia da Covid-19 al servizio dei nostri cittadini. Avanti tutta. Con la forza dei risultati".

Se eletto "chiederei più potere e risorse a Roma capitale. E' un'anomalia che abbiamo, di non sostenere adeguatamente la capitale, questo non fa bene all'Italia" ha detto, poi, ospite di 'In onda' su La7. "Questo è nella logica della Costituzione", ha spiegato.

"Se si prende a pretesto il termovalorizzatore di Roma significa che l'accordo non si vuole fare" ha aggiunto D'Amato, riferendosi al mancato accordo con il Movimento 5 Stelle. "Da parte mia la porta è sempre aperta, ma Donatella Bianchi ha deciso di chiudere", ha detto. Sollevare il tema del termovalorizzatore "è un modo garbato per non fare l'accordo". "Quella è un'opera commissariata, lo stato ha nominato un commissario nella persona del sindaco di Roma che dovrà attuare quell'opera commissariata" conclude D'Amato.