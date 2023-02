Elezioni regionali Lazio e Lombardia, urne aperte

Urne aperte oggi fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia per eleggere governatori e consiglio regionale senza ballottaggio. I candidati nel Lazio sono Francesco Rocca per il centrodestra, Alessio D'AMato per Pd e Terzo Polo, Donatella Bianchi per il M5S, Rosa Rinaldi per Unione Popolare e Sonia Pecorilli per il Pci. Candidati in Lombardia sono Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per Pd e M5S, Letizia Moratti per il Terzo Polo e Mara Ghidorzi per Unione Popolare.