Elezioni regionali Lombardia, Moratti fuori da Consiglio regionale?

Letizia Moratti, candidata alla presidenza di Regione Lombardia con il supporto del terzo polo, stando alle prime proiezioni delle elezioni regionali 2023 non avrà un seggio al Pirellone. La legge elettorale lombarda prevede infatti un posto in Consiglio regionale solo per il secondo candidato alla presidenza più votato, che sarebbe quello di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, stando alle prime proiezioni. Moratti, inoltre, ha deciso di candidarsi solo per la presidenza della Regione e di non correre con una lista per il Consiglio regionale, dove se le proiezioni saranno confermate, non verrà dunque eletta.