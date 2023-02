Elezioni regionali, Meloni: "Vittoria netta rafforza governo"

"Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia". Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni in relazione ai risultati delle elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia. Francesco Rocca e Attilio Fontana, candidati del centrodestra, si avviano a vincere con ampio margine. "Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo", aggiunge Meloni.