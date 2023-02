Elezioni regionali. Pro Vita Famiglia: candidati firmano manifesto per vita, famiglia e libertà educativa

10 febbraio 2023. «Un impegno a sostenere politiche di incentivo alla natalità, di tutela sociale e culturale della Vita nascente, della maternità e della paternità; di tutela sociale della famiglia (ex art. 29 Cost.), specialmente se numerosa o con disabilità a carico, di tutela della dignità delle persone affette da malattie fisiche e psichiche; di tutela e promozione del diritto di priorità educativa dei genitori e di contrasto alla diffusione dell’ideologia gender nelle scuole. E’ questo l’impegno, che alcuni candidati alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia hanno preso, sottoscrivendo il nostro Manifesto Valoriale (scarica QUI il pdf). Avere amministratori attenti al bene comune è fondamentale per costruire una politica, anche nazionale, che protegga la vita e la famiglia. Ora la parola spetta ai cittadini, che voteranno in coscienza e in piena libertà, ma come Pro Vita & Famiglia, pur rimanendo fedeli alla nostra vocazione apartitica, riteniamo di dover sostenere chi con coraggio ha scelto di promuovere, una volta eletto, questi principi». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.

Hanno sottoscritto il Manifesto:

Lazio: Tony Bruognolo (Lega); Laura Corrotti (Fratelli d'Italia); De Lillo (Fratelli d'Italia); Chiara Iannarelli (Fratelli d'Italia).

Lombardia: Jari Colla (Lega); Matteo Forte (Fratelli d'Italia); Paolo Inselvini (Fratelli d'Italia); Barbara Mazzali (Fratelli d'Italia); Laura Molteni (Fratelli d'Italia); Silvia Scurati (Lega); Claudia Toso (Fratelli d'Italia); Valentina Tugnoli (Fratelli d'Italia); Chiara Valcepina (Fratelli d'Italia); Giacomo Zamperini (Fratelli d'Italia).

-Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

t.: 0694325503

m.: 3929042395

stampa@provitaefamiglia.it