Elezioni regionali Sicilia, Miccichè: "Pd-M5s separati? Per noi vittoria facile"

"M5s e Pd vanno separati in Sicilia? La vittoria è abbastanza facile a questo punto". Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, durante una conferenza stampa, nella sede del partito a Palermo, per presentare le liste azzurre per la Camera e il Senato, commenta la rottura dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, annunciata nel pomeriggio da Giuseppe Conte.

"Alcune settimane fa ero stato chiaro - ha ricordato Conte - : quello che vale a Roma vale a Palermo".