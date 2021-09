Elezioni Roma 2021, Montesano smentisce candidatura

"Mi hanno contattato ed ho ascoltato, ma non ho mai accettato: non mi riconosco in nessun partito"

"Volevo tranquillizzare tutti quelli che si sono preoccupati: non mi candido con nessuno, perché non mi riconosco in nessun partito esistente". Così Enrico Montesano all'Adnkronos sull'ipotesi, circolata in questi giorni, di una sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Roma. "Sono coerente con quello che ho sempre detto, non sono qua per fare politica", dice l'attore romano. Che sugli attacchi social dai quali è stato investito appena è circolata la notizia di una sua possibile candidatura, risponde netto: "Gli attacchi al mio indirizzo? Forse perché ho detto diverse cose che hanno dato fastidio, in questi ultimi tempi".

E sui motivi per i quali si è diffusa la notizia, l'attore spiega entrando nel merito: "Ci sono stati dei contatti con una delle liste, è vero -rivela Montesano- e siccome io sono una persona educata e parlo con tutti, ho ascoltato e poi mi sono preso un po' di tempo per riflettere. Ma in Italia vige la cattiva abitudine di parlare con una persona, e dare per scontato che tu hai detto 'sì". Insomma: "Hanno venduto la pelle dell'orso prima di averlo catturato", conclude ironizzando Montesano.