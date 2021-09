Elezioni Roma, botta e risposta Raggi-Gualtieri

Toni alti fra candidati a pochi giorni dalle elezioni a Roma. La sindaca uscente Virginia Raggi ha infatti attaccato il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri: "Fai parte del passato che lasciò 13 milioni di debiti". La replica del dem è sui rifiuti: "Roma - dice - non è mai stata così sporca".

Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.