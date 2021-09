Elezioni Roma, Comes: "Priorità a periferie, ora sotto scacco immigrati"

''Priorità per Roma? Le periferie" (Video). Lo ha detto Lisa Comes, candidata per FdI al consiglio comunale di Roma, ospite di uno della serie di forum con i candidati organizzati dall'Adnkronos nelle principali città interessate dalle prossime elezioni amministrative. "Ho sentito troppe persone che mi hanno detto di aver paura a far uscire le proprie figlie di pomeriggio, magari per andare in palestra. Oggi ci sono dei quartieri dove i genitori non possono far scendere la figlia 13enne per fare 300 metri perché hanno paura. Le periferie sono sotto scacco di una quantità di immigrati che fanno una vita incontrollata e la fanno da padroni. E' una ingiustizia immane''.