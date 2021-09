Elezioni Roma, domani i comizi finali

Elezioni a Roma, domani i comizi dei candidati a sindaco della città tra centro e periferia accompagnati dai big di partito. Per il centrodestra, Michetti sarà a Spinaceto accompagnato da Salvini, Meloni e Tajani. Per il centrosinistra, Gualtieri parlerà a San Basilio con Zingaretti e Lorenzin. Con Virginia Raggi alla Bocca della Verità saranno presenti Conte e Di Maio, mentre Calenda parlerà a piazza del Popolo.

Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.