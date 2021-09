Elezioni Roma, Grillo: "Virginia avanti con coraggio"

"Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo"

"Virginia, vai avanti con coraggio!" scrive su Twitter Beppe Grillo, ribadendo il suo appoggio alla candidata Cinque Stelle ritraendola con un fotomontaggio come una gladiatrice. "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo" cinguetta. Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città.