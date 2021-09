Elezioni Roma, Gualtieri: "Nostra visione è città dei 15 minuti"

"Abbiamo la visione della città dei 15 minuti, come sta avvenendo a Parigi o a Vienna". A dirlo, intervistato da TgCom24 è Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra che ha illustrato il suo programma per la mobilità, e non solo, della Capitale. Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.