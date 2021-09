Elezioni Roma, incontro Salvini-Calenda a Porta Portese

Amministrative a Roma, incontro tra Salvini e Calenda a Porta Portese. Qualche parola in un clima abbastanza sereno e, poi, è scoppiata la bufera social. Il candidato sindaco con Azione per la Capitale scrive: "Il ragazzetto dal vivo tiene le penne abbassate". Il leader della Lega gli risponde a tono: "Ricco e viziato, i romani non ti voteranno". Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città.