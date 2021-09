Elezioni Roma, Lollobrigida: "Scelto Michetti perché bravo e preparato"

''Noi chiediamo di votare Enrico Michetti, una persona che non è stata scelta per la sua popolarità". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite di uno della serie di forum con i candidati organizzati dall'Adnkronos nelle principali città interessate dalle prossime elezioni amministrative. "Potevamo scegliere tante persone che nei sondaggi sarebbero balzate avanti ma abbiamo fatto una scelta più difficile. L'altra volta ha vinto una che grazie a Grillo era in testa nei sondaggi ma abbiamo visto che era impreparata. Noi abbiamo scelto una persona preparata perché come dice Giorgia Meloni tu puoi prendere uno bravo che non è conosciuto e farlo diventare conosciuto ma se uno è conosciuto ma non è bravo non ci riesci a insegnargli il mestiere di sindaco''.