Elezioni Roma, Michetti abbandona incontro con altri candidati su rifiuti e trasporti

Il candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico Michetti, ha abbandonato l’incontro organizzato da Fit Cisl Lazio ‘Rifiuti e mobilità, questioni capitali’, dove sono intervenuti i candidati a sindaco. Michetti è entrato nella sala dell’Auditorium di via Rieti, durante l’intervento di Roberto Gualtieri, ma dopo pochi minuti è andato via non intervenendo alla tavola rotonda.

"Io devo scappare" ha detto il candidato del centrodestra "avevo un altro appuntamento alle 13". Secondo quanto riferisce lo staff Michetti avrebbe un incontro con dei lavoratori a Termini.