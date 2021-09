Elezioni Roma, Raggi: "Sondaggi? Mi danno in ascesa"

I sondaggi sulle prossime elezioni a Roma? "Mi danno in ascesa. Ogni settimana continuo a salire. Poi io giro la città e sento i cittadini che sono contenti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Il nostro programma non può che partire dal lavoro fatto in questi anni, la ricostruzione della macchina amministrativa, il riavvio delle gare e di tutti quei servizi che nella città mancavano da anni''.

"Anche sui rifiuti - continua la sindaca uscente della Capitale - non solo abbiamo sistemato i conti dell'azienda Ama, dopo 13 anni di falsi bilanci ma abbiamo fatto partire l’assunzione di operai e spazzini, che non venivano assunti dal 2009. Siamo indignati per una regione che a differenza delle altre non ha collaborato sui rifiuti per gli interessi dei cittadini. La regione Lazio ha due impianti di smaltimento, contro i 20 e i 30 impianti di altri territori. Gualtieri dice che non ha una soluzione per i rifiuti, gli altri avversari non hanno il coraggio dire che le discariche in città non ci sono".

E su Michetti "non ha mai avuto esperienza nell'amministrazione e si vede, scappa da ogni confronto. Dà sempre risposte teoriche senza riscontri pratici. Anche Gualtieri scappa da ogni dibattito, le sue proposte sono inadeguate. I loro programmi copiati sul mio, ma soprattutto danno come obiettivi da raggiungere cose già fatte in questi anni'".