Elezioni Roma, sondaggio: Michetti al 30-40%, Gualtieri al 25-29%

Elezioni per il sindaco di Roma, secondo il sondaggio realizzato da SWG per conto di La7 reso pubblico ieri sera, il candidato del centrodestra Enrico Michetti sarebbe in testa con il 30-34% seguito a ruota da Roberto Gualtieri, nome scelto dal centrosinistra, che si attesta al 25-29%, mentre Carlo Calenda oscilla tra il 19-23%. Il sindaco uscente Virginia Raggi, secondo le intenzioni di voto, si collocherebbe tra il 15 e il 19 per cento.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto alle liste, sul fronte centrodestra in cima ci sarebbe Fratelli d'Italia al 17,7%, poi la Lega al 9,1%, quindi la lista Michetti Sindaco al 4,8, Forza Italia al 2,8%, altri allo 0,6%, per un totale di coalizione al 35%. Sul fronte centrosinistra, primo nelle intenzioni di voto sarebbe il Partito democratico al 18,5%, poi Sinistra civica ecologista al 3,9%, quindi la lista Gualtieri Sindaco al 3,3%, i Verdi all'1,2% e altri all'1,8%, per un totale di coalizione al 28,7%. Per quanto riguarda gli altri candidati, la lista civica per Calenda Sindaco si attesterebbe al 17,6%. La lista civica per Virginia Raggi sarebbe invece al 4,9%, con il M5S al 12,2% e altri allo 0,2% per un totale di coalizione al 17,3%.