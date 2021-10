Elezioni Roma, stop alle campagne elettorali

Amministrative Roma, si chiudono oggi le campagne elettorali. Pace fatta tra i leader di Fdi e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Le elezioni amministrative, comunali e regionali, si svolgeranno domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre. Si vota in particolare per l'elezione dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e per il rinnovo dei consigli comunali delle stesse città. In Calabria, dopo la morte della governatrice Jole Santelli, si svolgono le elezioni per il presidente della regione.