Elezioni sindaco Roma 2021, sondaggio: risultato in bilico

Le elezioni per il sindaco di Roma sono una corsa a 4. Risultato incerto per le comunali della capitale, a giudicare da un sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per Porta a Porta. Il centrodestra con Enrico Michetti otterrebbe tra il 25 e il 29%, il centrosinistra guidato da Roberto Gualtieri sarebbe tra il 23 e il 27%. Segue il sindaco uscente Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle tra il 21 e il 25%. Infine l’ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda con la sua lista oggi avrebbe tra il 19 e il 23%.

A Milano Beppe Sala sfiora la maggioranza al primo turno ottenendo un risultato tra il 46 e il 50%. Segue il candidato del Centrodestra Luca Berardo che oscilla tra il 34,5 e il 38,5. Layla Pavone del Movimento 5 Stelle è attualmente, secondo Noto, tra il 3 e il 5%; anche il candidato sindaco della formazione Italexit Gianluigi Paragone si fermerebbe tra il 3 e il 5%.