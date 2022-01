Elezioni suppletive Roma, vince candidata Pd Cecilia D'Elia

Cecilia D'Elia (Pd) ha vinto le suppletive Roma 2022 per il collegio uninominale Lazio 1 (Roma - Quartiere Trionfale). Secondo i dati definitivi del Viminale, quando è stato completato lo scrutinio di tutte le 218 sezioni, D'Elia ha ottenuto complessivamente 12.401 voti e il 59,43% delle preferenze. A seguire, Simonetta Matone (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) con 4.678 voti pari al 22,42%, che precede Valerio Casini (Iv) con il 12,93%, Beatrice Gamberini (Potere al popolo) con il 3,24% e Lorenzo Vanni (Il N-'uovo' mondo io per tutti tutti per noi Lorenzo Vanni) con l'1,97%. Al voto per assegnare il seggio alla Camera lasciato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha preso parte l'11,33% degli aventi diritto.

"Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese" le parole di D'Elia su Twitter.

"Complimenti a @ceciliadelia per la vittoria elettorale alle #suppletive. Una donna competente e determinata che arricchirà il Parlamento con la sua passione politica e saprà rappresentare al meglio #Roma e il suo collegio. Buon lavoro Cecilia!" il tweet del sindaco Gualtieri.