Elezioni, Suriano: "Da Unione Popolare aumento beneficiari reddito cittadinanza"

"Unione popolare si propone come un movimento di alternativa e coerente con il lavoro portato avanti dentro le aule parlamentari dal gruppo ‘Manifesta’ che compone Unione Popolare. Un movimento che si oppone fermamente alla guerra e all’invio delle armi e all’aumento delle spese militari e che vuole essere vicino a quei cittadini che in questi anni hanno sofferto senza avere una voce dentro il parlamento". Lo afferma in un video messaggio all’AdnKronos Simona Suriano, candidata alla Camera per Unione popolare in vista del voto del 25 settembre.

"Noi - aggiunge- proponiamo l’aumento dei salari a dieci euro minimo l’ora. Proponiamo l’aumento della platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza e l’istituzione di un reddito domestico ma inoltre, tra le nostre misure - ricorda infine Suriano - vi è pure quella contro il caro bollette tassando gli extra profitti dei colossi del gas e dell’energia che stanno generando disagi nelle famiglie che devono sostenere dei costi incredibili a causa ed in conseguenza anche delle scelte delle sanzioni e di far entrare il nostro Paese nel conflitto russo ucraino". "Unione popolare - conclude - vuole ascoltare gli ultimi e chi non ha avuto voce in questi anni". (di Francesco Bianco)