Elezioni Torino, proiezioni: in testa Lo Russo

A Torino l’affluenza totale nelle 919 sezioni elettorali allestite in città è stata del 48,06%. Per la prima volta nel capoluogo piemontese l’affluenza al voto per il rinnovo del consiglio comunale non ha superato il 50% degli aventi diritto al voto. L’affluenza finale al primo turno delle amministrative del 2016, infatti, quando si era votato un solo giorno, domenica, era stata del 57,18%, quella delle amministrative 2011 quando si era votato invece, come questa volta, domenica e lunedì, era stata del 66,53%. Nel 2006 per il rinnovo dell’amministrazione comunale aveva votato il 64,70%.

I comitati elettorali dei principali candidati sindaci di Torino, Paolo Damilano per il centro destra, Stefano Lo Russo per il centro sinistra, e Valentina Sganga per M5S e Verdi per il momento restano in attesa. Al momento, infatti, sono per ora presenti solo alcuni collabori e alcuni giornalisti. I tre aspiranti primi cittadini stanno attendendo i primi risultati del voto amministrativo di ieri e oggi a casa, come lo Russo e Sganga, nell’ufficio dell'omonimo gruppo, invece, Damilano.